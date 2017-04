Juve, Mandzukic non convocato per Napoli

Come annunciato da Allegri, il croato non farà parte della trasferta di Coppa Italia. In lista Dybala e Cuadrado

TORINO - Niente Napoli per Mario Mandzukic. Il croato, acciaccato al termine della sfida del San Paolo di campionato, non è disponibile e come annunciato da Allegri in conferenza stampa non sarà della partita in Coppa Italia, con la Juve che riparte dal 3-1 ottenuto allo Stadium. Regolarmente in lista sia Paulo Dybala che Juan Cuadrado.

Ecco la lista: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Alex Sandro, Barzagli, Lemina, Bonucci, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Rugani, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Mandragora.

Questi sono i 22 convocati bianconeri per la Semifinale di #TIMCup, #NapoliJuve! pic.twitter.com/HrsYj08zDs — JuventusFC (@juventusfc) 4 aprile 2017

ALLEGRI, SFOGO IN CONFERENZA STAMPA