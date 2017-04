Barcellona-Juventus, Higuain: «Abbiamo le armi per passare»

Il Pipita è pronto per la supersfida del Camp Nou: «Dovremo lottare per ripetere la partita dell'andata. Il campionato? Abbiamo un bel vantaggio, ma i giochi non sono chiusi»

ROMA - «Il Barcellona ha dimostrato con il Psg di potere fare miracoli, e quindi staremo attenti, ma siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti». Gonzalo Higuain, ai microfoni di Jtv, il canale tematico della Juventus, è pronto alla supersfida del Camp Nou, il ritorno dei quarti di finale di Champions League. «Non so se il 3-0 dell'andata sarà sufficiente - ha detto il 'Pipita' -. Dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e ripetere quello che abbiamo già fatto all'andata. Anche il Barcellona dovrà stare attento». Juventus, gli ingaggi dei giocatori della rosa Per qualche giorno il campionato e il conto alla rovescia verso il sesto scudetto consecutivo bianconero passano in secondo piano: «I giochi non sono ancora chiusi - ha osservato Higuain - ci sono 18 punti a disposizione. Certo, abbiamo un bel vantaggio, ma non dobbiamo rilassarci».

ALLEGRI - Higuain elogia le qualità di Massimiliano Allegri (a cui i tifosi oggi hanno dedicato questo striscione - foto): «Per lui tutte le partite sono uguali. Le vive e le prepara alla stessa maniera, e questo permette a noi di mantenere sempre la giusta attenzione. Non ti rilassi e non molli mai, ed è questo il segreto per essere in lotta su tutti i fronti». Barcellona-Juventus, sale l'attesa.

