Marotta: «Il rinnovo di Allegri? Aspettiamo...»

INVIATO A TORINO - Giuseppe Marotta in diretta a Mediaset nel pre partita del derby ha dribblato l'argomento rinnovo di Massimiliano Allegri, ma ha rivolto parole di grande stima per il tecnico livornese: "Allegri in scadenza? Normale che se firmasse non ci sarebbe più nulla da dire, ma aspettiamo... Abbiamo speso tante belle parole meritate perché lui è un grande allenatore, uno dei migliori al mondo. C'è soddisfazione per avere un professionista preparato che ha valorizzato le risorse a disposizione e siamo soddisfatti di averlo scelto". Capitolo mercato: "Migliorare questa rosa già competitiva per i nostri obiettivi non è facile perché abbiamo qualità e grandi professionisti. Guardiamo al mercato che verrà con un occhio di riguardo, contenti della rosa a disposizione".