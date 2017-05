Juventus, i convocati per la Champions: Dybala e Higuain presenti

I bianconeri hanno comunicato la lista dei convocati per il match di ritorno contro il Monaco

TORINO - Ci sono tutti, la Juventus è al completo. Allegri arriva alla sfida di ritorno contro il Monaco con i suoi uomini migliori a disposizione. Nessun problema, quindi, per Higuain e Dybala, quest'ultimo uscito un po' acciaccato dal derby contro il Torino. L'allenatore bianconero potrà fare affidamento agli uomini più decisivi per portare a casa anche questa semifinale di ritorno, l'ultimo capitolo prima dell'eventuale finale di Cardiff contro una tra Real Madrid e Atletico Madrid, con le merengues nettamente favorite vista la vittoria per 3-0 al Bernabeu. Parte da una posizione di vantaggio anche la Juventus che allo Stadium dovrà difendere il 2-0 maturato al Louis II

HIGUAIN A TERRA MA SOLO PER UN CEROTTO

PORTIERI - Buffon, Neto, Audero

DIFENSORI - Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Bonucci, Dani Alves, Lichtsteiner

CENTROCAMPO - Pjanic, Khedira, Marchisio, Lemina, Asamoah, Sturaro, Rincon

ATTACCANTI - Dybala, Higuain, Mandzukic, Cuadrado