Juventus, Ilaria d'Amico: «Buffon si ritira? Assolutamente no»

ROMA - Quando si parla di Ilaria D'Amico il pensiero corre subito al capitano della Juventus Giggi Buffon. La conduttrice e il portierone della Nazionale sono legati ormai da qualche anno e chi meglio di lei può conoscere i piani futuri della leggenda bianconera. Juventus: Higuain a terra, ma è solo per un cerotto Ilaria D'Amico è stata ospite del programma radiofonico "Un Giorno da Pecora" dove, alla vigilia della sfida di Champions League della Juventus contro il Monaco, ha parlato di Buffon e dell'approccio alla gara di un campione del suo calibro: «Se Gigi domani farà qualche rito scaramantico prima di Juventus-Monaco? No, Gigi è l'uomo meno scaramantico della terra, io lo sono molto più di lui. Non so indicarvi nemmeno una sua scaramanzia».

RITIRO? NON SE NE PARLA - «Il tema del suo ritiro invece non si pone, perché gli hanno proprio detto "tu sei di nostri, non se ne parla". Io spero che lui continui a giocare fino a quando si sente di esser un portiere molto abile. - e poi un aneddoto molto personale su Buffon - Gigi va in chiesa per conto proprio, quando c'è poca gente, la mattina presto, durante la settimana».

