Juventus, Pjanic spavaldo: «Il Real si preoccupi di come batterci»

TORINO - "Ogni calciatore sogna di alzare un giorno la Champions e siamo sulla buona strada per farlo. Darò tutto me stesso per conquistare questo trofeo". Intervistato dal quotidiano bosniaco "Avaz", Miralem Pjanic non nasconde le sue ambizioni per la finale del 3 giugno a Cardiff e manda un messaggio al Real Madrid di Zidane: "Noi faremo la nostra partita, che si preoccupino di come batterci. La Juve è un grande club e dobbiamo giocare da big". L'ultimo bosniaco a giocare una finale di Champions e' stato Salihamidzic nel 2001 col Bayern. "Sono molto felice di rendere orgoglioso il mio popolo, ringrazio tutti per il sostegno e dedico questa finale a tutti i bosniaci e a tutti i tifosi della Juve sparsi per il mondo", ha aggiunto l'ex centrocampista della Roma. (in collaborazione con Italpress)

