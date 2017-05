Serie A Juventus, Marchisio c'è: convocato per la Roma

TORINO - C'è una sorpresa in casa Juventus. Allegri, infatti, ha inserito anche il nome di Marchisio nella lista dei convocati per trasferta contro la Roma. Il centrocampista, reduce da un affaticamento muscolare alla coscia sinistra (ieri non si è allenato), sembrava ad altissimo rischio forfait. Il numero 8 bianconero ci sarà. Molto probabilmente partirà dalla panchina all'Olimpico per non mettere in pericolo la sua presenza nella finale di Coppa Italia.



LA LISTA - Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Mandzukic, Lemina, Bonucci, Dybala, Asamoah, Dani Alves, Neto, Lichtsteiner, Sturaro, Rincon, Audero, Mandragora.



