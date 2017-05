Juventus a Roma, lunga attesa: festa grande solo a Torino

VINOVO - La possibilità di vincere il sesto scudetto consecutivo, impresa mai riuscita nella storia della Serie A, richiama a Roma moltissimi tifosi bianconeri: all’Olimpico ne sono annunciati quindicimila, tra occupanti del settore riservato agli ospiti e acquirenti di altri biglietti che si mescoleranno con i supporters giallorossi. Juventus a Roma: missione scudetto e Coppa Italia

HOTEL - L’entusiasmo che si respira nella capitale, è emerso chiaramente già ieri all’arrivo della squadra: incoraggiamenti e applausi in aeroporto, nonostante la squadra sia salita sul pullman direttamente in pista, e presidio affettuoso - più di cento persone - davanti all’hotel dove la squadra trascorre la vigilia. Molti tifosi arrivano da Torino, moltissimi da altre regioni italiane e dall’estero (la maggior parte in giornata: l’orario notturno lo permette), ma tanti sono sul posto, perché la capitale ha una folta rappresentanza di cuori bianconeri.

27 CLUB - Tutto il Lazio, in verità: basti solo pensare che nella regione si contano ventisette Juventus Club Doc. Sarà una lunga scia bianconera, visto che ai quindicimila di stasera si aggiungeranno i trentamila spettatori della finale di Coppa Italia che completerà questa quattro giorni romana che mette in palio due dei tre trofei per cui la Juventus, in questa stagione magica, è in corsa: «Abbiamo degli impegni importanti a Roma in questi giorni» ha twittato Claudio Marchisio, postando una foto che lo ritrae a Fiumicino mentre scende dalle scalette dell’aereo.

PALCO - Corsi e ricorsi per Massimiliano Allegri, che all’Olimpico ha vinto già uno scudetto, il primo della carriera, con il Milan. Se anche dovesse arrivare la matematica certezza del titolo, ci sarà soltanto una sobria festa in albergo, considerando l’imminenza della Coppa Italia: la celebrazione è pronta, se tutto andrà bene, per domenica prossima a Torino, quando, dopo la partita con il Crotone, la squadra attraverserà la città su un bus scoperto, raggiungendo la centralissima piazza Castello dove sarà allestito un palco su cui, insieme alla squadra, saliranno, per un concerto, artisti di fede juventina come Eros Ramazzotti e Francesco Gabbani.