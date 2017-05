La Juventus prova a imitare Mourinho: si parte dalla Coppa Italia?

ROMA - Il paradiso può attendere e la Vecchia Signora ha nervi saldi ed esperienza da vendere per non farsi prendere dalla frenesia per non aver chiuso i conti con il secondo match ball all’Olimpico, proprio in casa della Roma. Ieri sera alla squadra di Allegri sarebbe bastato un punto per scrivere la leggenda, ora servirà una vittoria nelle ultime due giornate: battere il Crotone domenica per festeggiare allo Stadium, in casa, oppure fare il colpo esterno a Bologna il 28 maggio, anche se significherebbe essere a soli sei giorni dalla finale di Cardiff. Quella differenza di due punti - ieri ne bastava uno, ora ne servono tre, a meno che la Roma manchi la vittoria in uno dei due prossimi appuntamenti - sta tutta scritta nel complesso sistema di scontri diretti e di distanze appena riscritte dalla squadra di Spalletti. [...]

SCUDETTO, COSA CAMBIA

COME MOU NEL 2010? - Sotto il ciello della Capitale la squadra di Allegri ora cercherà il primo trofeo stagionale mercoledì contro la Lazio, in una finale di Coppa Italia che i bianconeri avrebbero preferito affrontare con il sesto scudetto già in tasca per proiettarsi mentalmente già poi alla finale di Champions contro il Real Madrid. Dopo il ko con la Roma sarebbe dunque la Coppa Italia il primo tassello del Triplete bianconero, un’impresa riuscita in Italia soltanto all’Inter. E a questo punto ci sarebbe una curiosa analogia nella sequenza: anche Mourinho nel 2010 sollevò prima la Coppa Italia, sempre all’Olimpico, poi festeggiò lo scudetto (però all’ultima di campionato, a Siena) e quindi sconfisse il Bayern. Che sia di buon auspicio? Allegri e i suoi lo scopriranno mercoledì.

CLASSIFICA SERIE A

Leggi il resto dell'articolo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola