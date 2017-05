Zaza: «La Juventus può vincere tutto»

VALENCIA (SPAGNA) - «Conosco abbastanza bene Allegri, è un allenatore molto esigente, ma è anche vero che ti fa stare bene e sicuramente la sua mano ha contato molto nella Juventus». Così l'attaccante del Valencia, Simone Zaza, sul tecnico dei campioni d'Italia. L'ex bianconero, ai microfoni di Sky Sport 24, minimizza in merito alla sconfitta di Buffon e compagni in casa della Roma. «I giocatori inconsciamente si possono rilassare, ma hanno giocato contro una grande squadra e ci può stare il ko, secondo me la Juventus ha tutte le carte in regola per vincere tutto», ha concluso Zaza.

