Champions League Juventus-Real Madrid, Dybala: «Ce la giochiamo alla pari»

MILANO - "Partiamo alla pari: non dovremo confrontarci con un solo grande campione, ma con una squadra. Daremo il meglio, e se loro sono forti noi abbiamo una grande difesa: finora ognuno di noi ha fatto il massimo per aiutare la squadra, e ora ci manca solo un obiettivo". Paulo Dybala avverte il Real Madrid: a Cardiff la Juve se la giocherà a testa alta e per la vittoria della Champions è un 50 e 50. "Siamo tranquilli, abbiamo grande voglia, mancano ancora 10 giorni ma abbiamo già cominciato a lavorare molto bene - racconta a margine di un evento a Milano - Dobbiamo avvicinarci senza nervosismo, dobbiamo impostarla come abbiamo giocato le altre partite di Champions finora. Tutti sanno che partiamo alla pari, non solo noi. E tutti noi siamo legatissimi al progetto Juventus e a questo gruppo".

Il rinnovo di Mandzukic

E lo confermano i numerosi rinnovi di contratto, dal suo a quello, fresco di giornata, di Mandzukic: "Questo accade perché ci crediamo fino in fondo". A Berlino Dybala non c'era in campo ma era sugli spalti: "fui invitato, andai volentieri e a fine partita Claudio Marchisio mi disse che avremmo dovuto presto giocarne un'altra insieme. Gli risposi che ero alla Juve per quel motivo". Ma prima di Cardiff c'è l'ultima di campionato. "Andiamo a Bologna per vincere, anche se non conta più per la classifica - spiega la Joya -. Una buona partita sabato ci darà una ulteriore carica per Cardiff. Poi, ovviamente, da domenica avremo testa e gambe solo per la finale". (in collaborazione con Italpress)