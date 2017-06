Juve, cambia il nome dello Stadium

TORINO -Cambia nome la casa della Juventus, il fortino dei sei scudetti di fila: dalla prossima stagione si chiamerà Allianz Stadium. Una svolta epocale, sei anni dopo l’inaugurazione dell’impianto, il primo in Italia di proprietà di un club e senza barriere fra le tribune e il prato. Quanto valgono i club europei: la Juventus è "miliardaria"

DIRITTI - Già nel 2008, dopo l’approvazione del progetto, la società aveva ceduto alla Sportfive, per 75 milioni di euro, il diritto esclusivo per dodici anni, a partire dal taglio del nastro, di trovare brand interessati ad abbinare il proprio nome alla struttura. L’accordo statuiva che l’eventuale sponsor non potesse essere né un concorrente dei fornitori tecnici della squadra, né soprattutto una casa automobilistica in considerazione dello storico legame tra la Fiat e la Juventus.

