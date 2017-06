Juventus, Allegri: «Ecco cos'è successo nell'intervallo a Cardiff»

LIVORNO - Sulla finale contro il Real Madrid c’è un retroscena curioso che Massimiliano Allegri svela alla fine del pranzo a base di pesce da “Oscar”, il suo storico ritrovo livornese. Racconta cosa è accaduto nell’intervallo della partita di Cardiff, con la partita sull’1-1: «Siamo rientrati negli spogliatoi e Mandzukic lo stavano operando a una caviglia, tanto era gonfia, mentre Pjanic era sul lettino, col ginocchio ballerino, che non voleva rientrare. Poi, come avete visto, sono tornati in campo, ma le condizioni non erano proprio ideali».

IL CROLLO - Max ha rivisto e rivedrà ancora quella finale. «Nel primo tempo il possesso palla era equilibrato, nel secondo il Real ha dominato, noi abbiamo sbagliato molti passaggi proprio perché i giocatori non stavano bene fisicamente. Nella finale di Berlino era andata diversamente, come gioco, perché avevamo vinto lo scudetto un mese prima e i giocatori avevano avuto il tempo».