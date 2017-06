Dani Alves: «Dybala, se vuoi migliorare lascia la Juventus»

L'esterno brasiliano parla ad una tv sudamericana: «Paulo darà grandi frutti in futuro ma dovrà testare le sue qualità altrove. Non so quando, ma secondo me dovrà lasciare prima o poi la Juve»

ROMA - Clamorosa dichiarazione di Dani Alves. In una intervista alla Tv brasiliana Canais Esporte Interativo, il terzino della Juve dà un consiglio a Dybala per il suo futuro. «Dybala darà grandi frutti in futuro - dice Dani Alves - ma credo che per migliorare del tutto, per testarsi, un giorno, non so quando, dovrà lasciare la Juventus». Dichiarazione che sicuramente non faranno piacere nè alla dirigenza juventina nè alla tifoseria. Dybala in passato ha attirato le attenzioni di Barcellona e Real Madrid e chissà che, nel futuro prossimo, la Joya non voglia prendere sul serio il consiglio del compagno di squadra Dani Alves.

LA JUVE PIOMBA SU LEMAR

LA LISTA DI ALLEGRI