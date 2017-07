«Matic, niente tournée: si avvicina la Juventus»

Il 'Guardian' annuncia che il serbo resterà a Londra in attesa della cessione, con la Juventus in vantaggio sull'Inter. Il club di Abramovich chiede 45 milioni, ma il calciatore vuole far abbassare il prezzo

Inter, Juventus, Milan: non solo Bonucci, chi ha indossato la maglia delle tre grandi? LONDRA - Non ci sarà Nemanja Matic, al pari di Diego Costa, sull'aereo che domani porterà il Chelsea in Cina e a Singapore, dove sono previste alcune amichevoli prima dell'inizio della stagione. Lo scrive "The Guardian". I Blues di Antonio Conte avrebbero concesso al centrocampista serbo di rimanere a Londra per valutare le offerte di mercato: tramontata l'ipotesi Manchester United, adesso c'è la Juventus - in chiaro vantaggio sull'Inter - sul giocatore, che in settimana si è allenato spesso da solo ed è ormai fuori dal progetto tecnico di Conte.

IL PREZZO - Il Chelsea continua a chiedere circa 45 milioni per Matic, che vuole adesso un confronto con Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich, per convincere il club a ridurre le proprie pretese, specie ora che a Stamford Bridge è arrivato ufficialmente il sostituto, ovvero Tiemoué Bakayoko dal Monaco.

