La Juventus vola negli Stati Uniti. In arrivo un nuovo sponsor

TORINO - Juventus in volo verso New York, dove sabato è prevista la partita contro il Barcellona, primo impegno della tournée americana. A bordo del charter bianconero, partito intorno a mezzogiorno dall'aeroporto di Caselle 31 giocatori, tra i quali anche i nuovi acquisti De Sciglio, Szczesny e Douglas Costa. Dopo l'amichevole con i blaugrana, in programma quelle contro il Paris Saint-Germain, a Miami il 26 luglio, e a Boston contro la Roma il 30 luglio. L'arrivo a New York è previsto per le 21 di questa sera, ora italiana.

DE SCIGLIO UFFICIALE

NUOVO SPONSOR - Per la prima volta nella sua storia, la Juventus avrà uno sponsor anche sul retro della maglia. Si tratta di Cygames, azienda giapponese leader nella produzione di videogiochi, con cui il club ha siglato un accordo di sponsorizzazione. Il logo sul retro della casacca bianconera debutterà in occasione della sfida del 22 luglio al MetLife Stadium di New York, contro il Barcellona. Nelle strategie della società, la sponsorizzazione è il primo passo per entrare con sul mercato giapponese.

