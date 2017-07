Higuain rompe il silenzio: «Rivince la mia Juventus»

L'attaccante argentino: «Tutti gli anni si va a caccia delle favorite ma poi vinciamo noi. Il Napoli? Una rivale come le altre. Douglas Costa è l’ala che piace a me. Bonucci ha fatto una scelta, a Dybala vogliamo tutti bene»

BOSTON - Un anno di Juventus. Gonzalo Higuain diventò bianconero il 26 luglio 2016, tra polemiche roventi e grandi aspettative, applausi torinesi e rancori napoletani. «Oggi sono un giocatore più maturo, alla Juve ho trovato la voglia che cercavo». Trentadue gol, uno scudetto e una Coppa Italia dopo, il centravanti è pronto per affrontare una nuova stagione: la carica è addirittura maggiore, lo stato d’animo completamente diverso. «L’estate passata - racconta - è stata dura e stressante. Non è stato semplice lasciare Napoli, cambiare squadra non è come comprare un panino. Ho sofferto per la città che mi ha dato tanto, per la gente, perché lasciavo un grande gruppo e un grande staff. Oggi è un’altra cosa, sto meglio a livello mentale e fisico: ho trovato tifosi incredibili, ho vinto, ho raggiunto serenità ed equilibrio».

Higuain, il passaggio di Leonardo Bonucci al Milan ha fatto rumore esattamente come la sua scelta di lasciare Napoli per Torino: che pensa? «Penso che ognuno debba fare ciò che lo rende felice, che ritiene possa farlo crescere. E’ stata una scelta sua e va rispettata, ognuno proprietario della sua vita»

C’è chi sostiene che senza Leo siate meno forti... «Sicuramente abbiamo perso un calciatore importante, che ha aiutato la Juventus a vincere, però rimaniamo una squadra fortissima. Dipende da noi non far sentire l’assenza di Leonardo, abbiamo i calciatori per farlo».

