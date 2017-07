Juventus, la maglia numero 10 è ancora libera

ROMA - La Dieci rimane ancora senza padrone. E’ accaduto più volte negli ultimi anni. La Juventus, nell’estate 2012, non ha assegnato l’eredità pesantissima di Alessandro Del Piero, aspettando di eleggere, nella stagione successiva, Carlos Tevez che quel numero l’aveva indossato al Boca Juniors, sulle orme di Diego Armando Maradona. Juventus, Bernardeschi sceglie la maglia 33: ecco la reazione dei social Dopo un biennio, con il ritorno dell’argentino a Buenos Aires, ancora un vuoto, quindi, passato un anno, l’investitura di Paul Pogba che in precedenza portava il 6. L’estate scorsa, ceduto il francese al Manchester United, la scelta di non assegnarla nuovamente. E così quest’anno, nonostante l’ingaggio di Bernardeschi che pure a Firenze l’aveva, successore di Giancarlo Antognoni e Roberto Baggio. Dovrà dimostrare di meritarla e non ha paura: tra un anno se ne riparlerà.