Juventus, allarme difesa: Rugani male, Chiellini incerto

LONDRA - Ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta. Più di mezza squadra non ha giocato ieri a Wembley, ma quello che ha colpito maggiormente è stata la facilità con cui il Tottenham arrivava in zonagol. L’intera fase difensiva è stata così approssimativa che racchiudere la spiegazione nell’assenza di Bonucci è riduttivo. E poi Bonucci ora è del Milan. Male Rugani, non certamente impeccabile Chiellini, leggeri i due mediani che non hanno fatto filtro come era necessario. E’ andata meglio con Barzagli e Benatia, ma quando sono entrati il Tottenham aveva smesso di sprintare.

Tottenham-Juventus, a Wembley è spettacolo

MARCHISIO AL TOP - E’ la stagione del rilancio, lo aspettano tutti, ci credono tutti, a cominciare dall’allenatore. Marchisio negli States è stato uno dei bianconeri più ammirati e anche stavolta, quando è entrato in una squadra senza capo né coda, si è messo con pazienza a dirigere la manovra. Ha fatto le cose giuste al momento giusto, è sembrato molto più lucido rispetto a Pjanic che gli ha lasciato il posto. In vista della Supercoppa, il dubbio adesso esiste: contro la Lazio, Marchisio può avanzare la sua candidatura grazie a uno stato di forma migliore rispetto a quello di Pjanic e Khedira.

LA PARTITA A WEMBLEY

LEMINA AI SALUTI