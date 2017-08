Khedira punge Bonucci: «Ora la Juventus è più forte!»

Il tedesco su Twitter: «Peccato per i campioni che se ne sono andati, adesso lottiamo per grandi obiettivi»

TORINO - Sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati altri e quella che si presenterà al via sarà una Juve ancora più competitiva. Parola di Sami Khedira, a due giorni dalla prima gara ufficiale della stagione. «Torniamo in campo domenica, dopo il precampionato siamo pronti per affrontare la Lazio ed è la prima opportunità per portare a casa il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana - scrive il centrocampista tedesco su Instagram - E' un peccato che alcuni bravi giocatori ci abbiano lasciato durante la pausa estiva ma è il calcio, i nuovi hanno portato grande qualità ed energia per cui penso che la nostra squadra sia anche migliore rispetto allo scorso anno. Essendo la Juventus, il nostro obiettivo è lottare sempre su tutti i fronti il più a lungo possibile».

