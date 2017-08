Juventus, Dybala giura fedeltà: «Voglio rimanere qui per sempre»

ROMA - E' stata l'unica nota positiva della serata della Juventus. Paulo Dybala con una doppietta ha rimesso in carreggiata praticamente da solo una serata che sembra garantire solo amarezze ai tifosi bianconeri. Una punizione perfetta, un rigore battuto con freddezza: due lampi che hanno invertito le sorti della Supercoppa ma che sono il biglietto da visita perfetto per la nuova vita da numero 10. A fine partita la «Joya» ha parlato da vero leader spegnendo ogni ipotesi di addio: «Non penso ad altre squadre che non siano la Juventus. Ho parlato con la società e i tifosi, ho espresso le mie idee. Sono felicissimo qui. Ho rinnovato tre mesi fa, la società mi ha chiesto di prendere il 10, ci ho pensato due giorni e ho detto perchè no? Voglio crescere qui, se il presidente vuole rimarrò qui per sempre».

LAZIO, LA VITTORIA DI INZAGHI

IL NUOVO NUMERO - I due gol non lasciano il sorriso sul volto di Dybala: «Non posso essere egoista in una serata del genere. Sarebbe ingiusto per tutti, è vero che ho indossato una maglia importante oggi ma guardo davanti, il 10 conta tantissimo, ma conta che vinca sempre la Juventus. Con questo numero il grado di difficoltà sarà sempre più alto. E' una partita che la Lazio ha meritato di vincere, anche se siamo stati vicini a ribaltarla. Se fossimo andati ai supplementari le possibilità di vincere cambiavano, però la prestazione che abbiamo fatto non è stata un granchè. Il risultato ha fatto vedere che hanno meritato loro».