Juventus in campo a Ferragosto in vista dell'esordio col Cagliari

ROMA - Ferragosto al lavoro per la Juventus. Dopo la sconfitta in Supercoppa, i bianconeri si sono ritrovati al Training Center per una seduta di allenamento in vista dell'esordio in campionato, sabato nell'anticipo delle 18 con il Cagliari. Lavoro fisico e tecnico per i campioni d'Italia in una settimana che vedrà la Juve impegnata anche nella tradizionale amichevole contro la Primavera a Villar Perosa, in programma giovedì prossimo. Pranzo a Vinovo per la squadra, pomeriggio libero e domani ripresa degli allenamenti.