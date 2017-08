Khedira, infortunio al ginocchio: salta allenamento Germania

TORINO - Apprensione in casa Juventus. Sami Khedira ha saltato l'allenamento mattutino con la nazionale tedesca per un problema al ginocchio. Il centrocampista bianconero si dovrà sottoporre a dei controlli più approfonditi per stabilire l'entità dell'infortunio. Khedira avrebbe dovuto scendere in campo con la Germania per le sfide di qualificazioni ai Mondiali 2018 in Russia contro la Repubblica Ceca il 1 settembre e contro la Norvegia il 4.

EMERGENZA JUVE - Una brutta notizia per la dirigenza della Juventus che adesso dovrà trovare un rinforzo per il reparto di Max Allegri. Il centrocampo bianconero, già a corto di uomini per l'infortunio subito da Marchisio, adesso attende nuovi uomini oltre a Matuidi, appena arrivato.