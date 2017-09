Serie A Juventus, Chiellini in dubbio per Chievo e Barcellona

TORINO - L'infortunio accusato da Giorgio Chiellini in allenamento con la Nazionale "é un trauma distrattivo al polpaccio destro di entità non grave, ma che necessita di ulteriore monitoraggio nei prossimi giorni". Lo scrive sul sito ufficiale la Juventus rendendo noti gli esiti dei controlli strumentali ai quali è stato sottoposto il difensore. Chiellini rimane in dubbio per le prossime due partite della Juventus, sabato 9 settembre con il Chievo, martedì 12 a Barcellona nel primo turno di Champions.

JUVENTUS, CHIELLINI KO

