Antognoni: «Bernardeschi? Non so se si è già pentito di andare alla Juventus»

ROMA - «Bernardeschi? Non so se si è già pentito di andare a giocare nella Juventus». Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, lancia una frecciata al giovane attaccante che in estate è passato dai viola al club bianconero. L'ex nazionale azzurro ha parlato a Coverciano, a margine della premiazione del "Trofeo Nereo Rocco". «Il ko contro la Spagna ci può stare. Loro hanno castigato tutti, non solo noi e giocare davanti a 100 mila persone al Bernabeu non è mai una cosa semplice. Credo che già da domani l'Italia tornerà ai livelli che le competono». Italia, Insigne e Ventura ritrovano il sorriso Antognoni ha parlato anche di Chiesa: «L'anno scorso ha fatto un campionato eccellente. Quest'anno è un po' più difficile per lui, ma ha le caratteristiche giuste per confermarsi. Speriamo che resti da noi a lungo. La società punta molto su di noi».