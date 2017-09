Juventus, Dybala: «Spero di vincere quanto Messi»

TORINO - Il suo approccio alla stagione 2017/2018 è stato devastante. Paulo Dybala, capocannoniere della Serie A con otto reti in quattro gare, ha festeggiato ieri a Reggio Emilia la sua seconda tripletta stagionale. Un gol preferito, però, non ce l'ha. "Mi piacciono tutti, perché valgono. L'importante è che aiutino la squadra". dice la Joya a Jtv. Juventus, ecco la foto di gruppo: Dybala e Higuain documentano tutto

PUNIZIONI - Al di là dei gol, spicca la bellezza delle realizzazioni, come quella del calcio piazzato che ha fissato il 3-1 della Juventus sul Sassuolo. "Ci scommetto con Pjanic e quindi sono obbligato a segnare per vincere questa sfida. Per ora sono avanti, ma lui è pericoloso".

MESSI E TRIPLETTE - "I palloni per le triplette? Li ho a casa, con me. Mi piace avere sempre un pallone vicino. Messi ne ha fatte 38? Come ho già detto Messi ha fatto la sua storia, ha i suoi palloni, i suoi gol. Io voglio avere i miei, le mie giocate, le mie partite. Siamo due giocatori diversi: lui ha vinto tanto e spero di farlo anch'io."