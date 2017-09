Juventus, Bernardeschi contro gli "haters": «Basta all'ignoranza del branco»

Juve, Mandzukic "a batteria" conquista i social TORINO - Ancora una volta insulti dai social. Stavolta tocca a Federico Bernardeschi, "reo" secondo alcuni, di aver festeggiato la vittoria della Juventus contro la Fiorentina, sua ex squadra, su Instagram "pur avendo giocato solo un minuto". Il giocatore si è sfogato sempre sul social network contro la marea di critiche piovutegli addosso:

«OK, mi trovo qui a dover sottolineare cose che "dovrebbrero" essere la base, è vero, ma purtroppo a quanto pare neanche la base è più scontata. Giocare "1 minuto" e gioier comunque della vittoria della propria squadra (come mi è stato scritto) non è una mancanza di umiltà! Semmai l'esatto opposto! Non vorrei che da determinati commenti si possano trarre insegnamenti sbagliati! Sono anche un po' stufo di tutta l'ignoranza del branco, forte proprio perché branco, gridata con due bestemmie e 4 parolacce a caso... che come messaggio lascia il nulla. Andiamo oltre i ragionamenti qualunquisti e basici».