Juventus, bilancio record: ecco quanto crescono fatturato e guadagni

TORINO – Numeri da record per la Juventus che continua a vincere e non solo in campo, dove va a caccia di uno storico settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita) e cercherà di fare la voce grossa anche in Europa dopo le due finali di Champions League perse nelle ultime tre stagioni. Un successo forse persino più importante la società bianconera lo ha infatti raccolto fuori dal rettangolo verde, chiudendo per il terzo anno di fila in utile come si evince dal progetto di bilancio approvato dal Cda e presentato all’assemblea degli azionisti convocata per il 24 ottobre 2017 presso l’Allianz Stadium (dove domani sera è in programma il derby con il Torino).

I DATI - Questa la sintesi dei dati pubblicata sul sito della Juventus: «L’esercizio 2016/2017 conferma il trend di miglioramento evidenziato negli ultimi anni; per il terzo anno consecutivo la gestione si è chiusa con un utile di bilancio. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2017, che evidenzia un utile di € 42,6 milioni che sarà destinato a riserve. L’Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il 24 ottobre 2017 presso l’Allianz Stadium». Juve, Mandzukic "a batteria" conquista i social Numeri importanti, con qualche dettaglio significativo che può essere estrapolato dal comunicato ufficiale del club bianconero: «L’utile dell’esercizio 2016/17 è pari a 42,6 milioni ed evidenzia una variazione positiva di 38,5 milioni rispetto all’utile di 4,1 milioni dell’esercizio precedente (...) Il patrimonio netto al 30 giugno 2017 è pari a 98,3 milioni, in aumento rispetto al saldo di 53,4 milioni del 30 giugno 2016. (…) Al 30 giugno 2017 l’indebitamento finanziario netto ammonta a 162,5 milioni ed evidenzia un decremento di 36,9 milioni rispetto al dato di 199,4 del 30 giugno 2016 (...)». Il totale dei ricavi ammonta a 562.711.054 euro (a fronte dei 387.900.773), un dato che proietta ulteriormente il club campione d’Italia tra le big d’Europa.