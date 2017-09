Incredibile: Pavel Nedved torna in campo a 45 anni!

Il vicepresidente della Juventus ha firmato un contratto con il club ceco della sua città natale: probabilmente scenderà in campo solo per una partita

ROMA - La notizia che arriva dalla Repubblica Ceca ha dell'incredibile: il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved starebbe pensado di tornare a giocare a pallone all'età di 45 anni. L'ex Pallone d'oro ha infatti firmato un contratto con il club ceco dove ha esordito nelle Giovanili, l'FK Skalná, ovvero la squadra della sua città natale.

SOLO PER UNA GARA? - L'FK Skalná, società nella quale milita anche il figlio di Pavel, Nedved Junior, ha deciso di non pubblicare i termini dell'accordo e non ha specificato quando il 45enne potrà scendere in campo. Probabilmente però sarà soltanto per una partita visto che Nedved al momento è occupato nel suo ruolo di vicepresidente della Juventus.