Juventus, Douglas Costa: «Higuain tornerà a fare tanti gol»

Juventus, quante soluzioni tattiche per Allegri! TORINO - «Higuain tornerà a segnare». A incoraggiare l'argentino è il brasiliano Douglas Costa, alla sua prima partita da titolare, in campionato, nel derby vinto dalla Juventus. «A un attaccante possono capitare momenti senza gol - ha detto Douglas Costa, intervistato da Sky Sport e Mediaset Premium - ma la stagione è ancora lunga, Gonzalo è un grande giocatore e tornerà a fare tanti gol». C'è invece nella Juve è già lanciatissimo: «È fantastico - dice il centrocampista brasiliano - conoscevo il suo valore, ma mi impressionato ancora di più, dimostrando grande continuità. Ma anche Pjanic è eccezionale». Douglas Costa ricorda l'imperativo dei 3 punti nella seconda partita di Champions League, mercoledì contro l'Olympiacos: «é importante vincere e giocare una grande partita. Senza dubbio, possiamo vincere la Champions, abbiamo gli uomini giusti per arrivare in fondo in tutte le competizioni».