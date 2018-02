La Juventus sbarca su Netflix: docu-serie in quattro puntate

TORINO - Una docu-serie sulla Juventus prodotta da Netflix per raccontare il dietro le quinte bianconero. I primi tre episodi saranno visibili da venerdì 16 febbraio in 190 Paesi, mentre la seconda parte sarà in catalogo d’estate. La serie di quattro puntate da un'ora l'una prodotta dal colosso dell'intrattenimento online. Racconterà il mondo juventino “da un punto di vista completamente nuovo, seguendo i giocatori bianconeri non solo in campo, durante le partite e gli allenamenti, ma anche e soprattutto nei momenti più intimi e personali", si legge nella nota pubblicata sul sito della società. Le riprese, effettuate durante la stagione in corso, regaleranno "un dietro le quinte intenso e inedito, che permetterà di conoscere più da vicino mister Allegri e i suoi uomini".