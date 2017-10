Juventus, Buffon miglior portiere dell'anno: «Felice di averlo vinto alla mia età»

Il portiere della nazionale italiana a Londra per i Fifa Football Awards si aggiudica il premio come miglior portiere dell'anno davanti a Keylor Navas e Manuel Neuer

LONDRA - C'è anche Gigi Buffon a Londra per la premiazione dei "Fifa Football Awards". La cerimonia di premiazione si svolgerà al London Palladium: «Non riesco a scegliere tra Mondiale e Champions League - ha detto Buffon ai microfoni di Premium Sport - 12 anni fa ho vinto il Mondiale. In Champions invece ho perso tre finali, non so cosa sceglierei oggi. Gli obiettivi di squadra sono sempre più importanti perché sono impagabili».

BUFFON TRIONFA - Gianluigi Buffon è stato votato miglior portiere al mondo della passata stagione. Il n.1 della Juventus si è aggiudicato il 'The best Fifa awards', ed è stato preferito a Keylor Navas e Manuel Neuer. "Sono felice e orgoglioso di aver ricevuto questo premio alla mia età - le parole di Buffon -. Ringrazio il mio club, il mio allenatore, e i miei compagni perché mi hanno aiutato a vincerlo. L'ultima stagione è stata fantastica, ma non abbastanza per vincere in Europa. Vorrei chiudere la carriera con una grande vittoria".