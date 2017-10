Allegri: Juventus, per lo Scudetto serve di più

ROMA - «Bella serata, da vivere serenamente. Vincere significherebbe tanto, ma l'importante è essere arrivati qui. E siamo qui grazie ai risultati che hanno fatto i ragazzi e che mi hanno regalato. Conte? E' un ottimo allenatore, di grande livello, al primo anno di Premier League ha vinto, quindi ha dimostrato, ha continuato a fare risultati, come aveva fatto alla Juventus». Così Massimiliano Allegri al "The Best FIFA Football Awards", dove il tecnico della Juventus concorre insieme ad Antonio Conte e a Zinedine Zidane al premio di allenatore dell'anno. Al Palladium Theatre di Londra c'è anche Gianluigi Buffon, in lizza per il premio di miglior portiere dell'anno con Navas e Neuer, e Leonardo Bonucci - accompagnato dal ds Mirabelli - nel Best 11 europeo dell'anno.

Mandzukic, rigore negato ed espulsione per proteste MANDZUKIC? UN'INGIUSTIZIA. MA L'HO RINGRAZIATO - «Il 6-2 contro l'Udinese? E' una vittoria importante, in dieci uomini, che ci dato la scossa che ci serviva - ha continuato Allegri - La vittoria di ieri è stata importante. Abbiamo capito che per vincere il campionato dovremo fare di più rispetto alle scorse due partite. Pareggio Napoli-Inter? Ieri bella serata, per la nostra vittoria e per tutto il resto. Dobbiamo continuare così, da qui alla trasferta di Lisbona avremo delle gare importanti per il nostro cammino. L'importante sarà arrivare alla sfida contro il Benevento al meglio, per poi fare la sosta nelle migliori condizioni possibili. Mandzukic sgridato dopo il rosso? L'ho ringraziato, in dieci abbiamo giocato meglio, lui era molto arrabbiato perché ha subito un'ingiustizia».