Juventus, Allegri: «Dybala? Le sostituzioni fanno parte delle scelte di un tecnico»

L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida contro la Spal: «Dobbiamo ricominciare a fare punti in casa. Non ci sarà molto turnover. A Higuain manca solo il gol, il dubbio di domani è tra Bernardeschi e Cuadrado»

TORINO - «Bisogna avere grande rispetto per la Spal. È partita bene e ha continuato a giocare bene con un calcio molto offensivo. Turnover? Deciderò domani mattina, non ce ne sarà tanto perché ci sono dei giocatori che hanno bisogno di giocare». Massimiliano Allegri presenta così la sfida contro la squadra di Semplici. Il tecnico della Juventus vuole tornare a vincere anche in casa. «Higuain ha fatto delle partite importanti – ha detto in conferenza stampa -. Gli manca solo il gol, magari lo ritroverà già domani. Domenica si è caricato la squadra sulle spalle, ha grande entusiasmo e sta molto bene fisicamente».

NESSUN CASO DYBALA - «Il settimo scudetto non è scontato. Parlarne come un’impresa oltre la leggenda risveglia qualcosa in tutti noi. Quest’obiettivo ci serve per fare una Champions importante – ha continuato Allegri -. Siamo cresciuti tantissimo, siamo sulla buona strada e stiamo lavorando bene». Nessun caso Dybala a detta del tecnico: «Le sostituzioni fanno parte delle scelte di noi allenatori. Domenica aveva giocato una buona partita da trequartista e la squadra ne ha tratto giovamento. Deve stare sereno e non deve avere l'ossessione del gol perché alla fine segnerà tanto, così come faranno gli altri attaccanti».

FUORI BUFFON E CHIELLINI - Allegri ha anche anticipato alcune scelte di formazione: «Marchisio è pronto per fare uno spezzone di gara mentre De Sciglio è convocato ma gli manca il ritmo partita. Buffon e Chiellini non giocano, Dybala sì insieme a Higuain e Douglas Costa. In campo ci sarà uno tra Bernardeschi e Cuadrado. Gli unici miei dubbi sono a centrocampo. Come a Udine siamo 16 di movimento e tre portieri. In fascia ci sarà Alex Sandro. Matuidi oggi ha corso, vedremo se riusciremo a recuperarlo per sabato».

MENTALITÀ EUROPEA - «Dobbiamo riprendere a non dare più nulla per scontato, bisognerà fare 95 minuti di fase offensiva e difensiva. A Udine abbiamo dato una buona risposta, si deve faticare. Se fai un grande campionato poi hai anche l’entusiasmo per giocare al meglio la Champions».

CASO ANNA FRANK - «Siamo sempre stati in prima linea contro il razzismo – ha detto a proposito del caso Anna Frank -. Siamo contro qualunque sua forma».