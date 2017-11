Marchisio: «Sogno la Champions. Cartone animato preferito? Holly e Benji»

TORINO - «La rete più bella è stata una mezza rovesciata che ho segnato da bambino nel mio primo derby. Ho ancora la cassetta e torno spesso a rivederla». Claudio Marchisio riavvolge il nastro della propria carriera rispondendo alle domande dei più piccoli, gli Junior Member. Una la partita che il Principino ricorda con maggiore gioia: «La più particolare è stata Juve-Napoli in Serie B, il mio primo vero grande match in prima squadra. Ma ce ne sono tante cui sono molto legato». In tenera età è stato anche un raccattapalle: «L’ho fatto tante volte al Delle Alpi. Sono ricordi bellissimi, vedere i calciatori così da vicino è qualcosa di speciale. Tuttora mi rivedo negli occhi dei bambini che fanno i raccattapalle a bordocampo. Spero che possano avere la stessa fortuna che ho avuto io».

VINCERE LA CHAMPIONS - Il cartone animato di Marchisio? Ovviamente Holly e Benji: «Aspettavo i gol per puntate intere. A volte ne servivano tre o quattro per vederli segnare. Il mio preferito è Holly». I sogni di Marchisio partono da lontano e abbracciano il presente perché se il più bello era quello di «giocare con la Juventus», sportivamente parlando c’è ancora quello di «vincere la Champions». Facendo riferimento al lato più intimo, invece, il sogno è «vedere la mia famiglia sempre felice. Seguire mio figlio in campo è emozionante, non gli do consigli perché ha un allenatore ed è giusto che sia lui a dirglieli. Io lo coccolo da papà e sono contento di vederlo giocare e divertirsi».

L’AMICO CHE NON C’È PIÙ - «Ho scelto il numero 8 quando Nedved si è ritirato. Amauri prese la 11 e Pessotto me lo propose. Ero davvero felice – ha continuato Marchisio -. Da piccolo il mio idolo era Del Piero, dopo ho avuto la grande fortuna di giocare e vincere insieme a lui. Quando ho bisogno di trovare la carica giusta per la partita – ha concluso -, mi confido con il mio amico Davide. Purtroppo non c’è più, ma riesce sempre a rispondermi». Davide era l’amico più fidato di Marchisio, compagno di giochi e di squadra. Un bruttissimo male se l’è portato via a soli 17 anni.