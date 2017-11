Serie A Juventus, Pjaca festeggia con un gol il rientro in Primavera

TORINO - Rientro in partita con gol, a quasi otto mesi dal grave infortunio al ginocchio destro, per Marko Pjaca. L'attaccante croato ha segnato, con una punizione di destro, al 34' del primo tempo di Milan-Juventus per il campionato Primavera, a Solbiate Arno (Varese). La stagione del croato era terminata anzitempo lo scorso 28 marzo, in occasione dell'amichevole della propria nazionale con l'Estonia. Nel corso della gara Pjaca aveva infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore e una parziale lesione del menisco e del collaterale. Oggi il ritorno in campo e i primi segnali positivi, in vista del rientro a pieno regime con la squadra di Allegri.

