Higuain, intervento riuscito: salta Napoli-Juventus

Napoli-Juventus, Higuain ko: le reazioni del web ROMA - Gonzalo Higuain salta Napoli-Juventus. Il problema alla mano dell'argentino si è rivelato essere una frattura. «In data odierna - si legge nel comunicato del club bianconero - Higuain è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura al terzo raggio metacarpale della mano sinistra ad opera del dottor L. Pegoli e del professor R.Rossi, dello staff chirurgico del J Medical, alla presenza del dottor Claudio Rigo presso la clinica Sede Sapientiae di Torino. L’intervento durato circa 45 minuti è perfettamente riuscito e nei prossimi giorni verrà definito il suo rientro in squadra». L'attaccante argentino, dunque, non riuscirà a recuperare in vista della sfida al San Paolo venerdì sera. Le tempistiche ancora non si conoscono, ma il Pipita resta a rischio anche per la sfida decisiva in Champions ad Atene. Ieri sera, contro il Crotone, Higuain portava un tutore al terzo metacarpale della mano sinistra.

ANCHE LICHSTEINER RISCHIA - Intanto la società comunica l'esito dell'allenamento di questa mattina: «Squadra quindi subito al lavoro questa mattina al JTC di Vinovo, e come sempre durante il “day after” di un giorno gara, la seduta è stata dedicata al recupero per chi è stato maggiormente impegnato ieri, alla tecnica e all’atletica in campo per gli altri giocatori. Lavoro personalizzato per Cuadrado, Bernardeschi e Chiellini che proseguono nel loro percorso di recupero, mentre Lichtsteiner ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra, da valutare nei prossimi giorni».