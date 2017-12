Juventus, Allegri: «Dybala deve fare cose semplici e migliorare la condizione»

ATENE - Massimiliano Allegri è contento per la qualificazione ma non lesina qualche critica dopo la vittoria sofferta contro l'Olympiacos. «Nel secondo tempo abbiamo sbagliato abbastanza e la partita poteva cambiare. Abbiamo sbagliato un po’ di passaggi, un po’ di uscite. In quei casi bisogna aspettare che passi il momento. E’ successo anche a Napoli. Non si può gestire la palla da fermi, bisogna muoversi. Serve un po’ più di lucidità quando si ha la palla. Dobbiamo migliorare in questo ma la gara secondo me è stata fatta bene. Quando capiamo che la partita si può chiudere bisogna dare il morso e chiuderla. Era come una finale, i ragazzi sono stati bravi. ».

FLOP DYBALA - In casa Juventus non si riesce a sbloccare Dybala che è stato sostituito nel secondo tempo. «Paulo è in un momento in cui le cose non gli vengono bene. Successe anche l’anno scorso ma lui deve stare sereno e fare le cose semplici e cercare di trovare una condizione migliore».