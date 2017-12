Juventus, problemi all'inguine per Cuadrado

Juventus, allenamento a Vinovo TORINO - La Juve è tornata in campo questo pomeriggio allo JTC, focalizzando l’attenzione sul lavoro con la palla, dopo una prima fase della sessione dedicata all’atletica. Dopo essersi dedicati al controllo e ai passaggi con una serie di “torelli”, i giocatori si sono divisi in tre squadre, disputando una serie di partitelle, dall’intensità molto elevata. Cuadrado ha lavorato a parte per la riacutizzazione di un dolore all'inguine. Buone notizie arrivano invece da Miralem Pjanic: il bosniaco ha completato l'intera sessione con i compagni. Venerdì i bianconeri torneranno in campo al mattino in vista della sfida di domenica al Dall'Ara contro il Bologna, che sarà diretta da Banti.

PJACA - Prosegue intanto il recupero di Pjaca, che continua a essere impiegato con la squadra Primavera, ma che appare sempre più pronto per la prima squadra. Il croato ha segnato anche oggi durante la partitella in famiglia.