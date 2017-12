Juventus, Allegri: «Pjanic titolare, Dybala no»

Juve, la Joya di Dybala è Antonella: un diamante a Natale? ROMA - «Il problema Dybala non esiste. Paulo ha fatto 7-10 partite all'inizio molto bene, con gol importanti, ci ha abituato tutti troppo bene...Ha lavorato bene in settimana come tutti. La Juventus ha bisogno del miglior Dybala e al più presto speriamo di riaverlo. Per quanto riguarda le parole di Nedved, io non le definirei critiche ma consigli: prima di tutto Nedved è il vicepresidente della società, secondo mi sembra che qualche partita l'abbia giocata a calcio quindi si può permettere di dire qualcosa a un ragazzo straordinario come Paulo che ha 23 anni, va per i 24, e che quindi ha sempre un margine di crescita. E' un momento in cui non è nella migliore condizione fisica, è tanto che non fa gol, ma sono momenti che capitano a tutti e vanno affrontati con molta serenità. E' successo a Mandzukic, a Higuain, ad Alex Sandro...Quando si è una grande squadra, fortunatamente, c'è la possibilità di far recuperare il giocatore e fargli riprendere la condizione fisica nel modo migliore, perchè ci sono altri in grado di poter fare bene, come è successo in questo periodo, come è successo nei miei quattro anni di Juventus. E' stato fuori Vidal, è stato fuori Pogba, è stato fuori Pirlo, sono stati fuori grandissimi giocatori in un momento in cui magari avevano bisogno di lavorare e di recuperare. C'è solo da venire qua a Vinovo, allenarsi per bene, stare concentrati su quello che bisogna fare». Così Massimilano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna

FORMAZIONE ANTI BOLOGNA - «Marchisio? Non ho ancora deciso se giocare a due o a tre a centrocampo. Pjanic potrebbe partire titolare - anticipa il tecnico - Chiellini in settimana dovrebbe rientrare con la squadra, Buffon ha un problema al polpaccio che non è niente di grave ma al momento non gli permette di rientrare. Alex Sandro sta meglio fisicamente e mentalmente, domani gioca e sono sicuro che farà una grande prestazione. Quest'anno ha avuto alti e bassi e ora si sta ritrovando, per ritrovarsi basta allenarsi bene e con convinzione. Bernardeschi? Tutti insieme non posso farli giocare...». Dalla lista dei convocati, dai quali mancano Cuadrado, Buffon, Chiellini, Lichtsteiner e Howedes, spunta il nome di Pjaca dopo nove mesi. «Ha ritrovato una buona condizione, dopo le partite giocate con la Primavera, e ora è di nuovo in gruppo. Cuadrado sarà a disposizione per la Roma, Lichtsteiner si è già allenato col gruppo, lunedì sarà in squadra. Domani bisogna fare una gara solida, sotto tutti i punti di vista: tecnica, agonistica e tattica. Perchè altrimenti usciamo da Bologna con le ossa rotte e buttiamo a mare quello che i ragazzi hanno fatto a Napoli e in casa con l'Inter».