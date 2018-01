Diretta Cagliari-Juventus dalle 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv

I bianconeri inseguono il Napoli in testa alla classifica cercando di approfittare del pareggio dell'Inter a Firenze

ROMA - L'ultima sfida dell'Epifania vede contrapporsi Cagliari e Juventus. Al Sardegna Arena gli uomini di Allegri tentano di dare continuità al passaggio del turno di Coppa Italia ottenuto ai danni del Torino. Per la prima sfida di ritorno il tecnico bianconero recupera Sturaro, che dovrebbe partire dalla panchina, mentre non potrà contare su Claudio Marchisio per l'infortunio all'inguine (oltre ai vari Buffon, De Sciglio, Cuadrado e Howedes). Anche Diego Lopez recupera una pedina importante dopo il forfait di Bergamo: si tratta del giovane '97 Nicolò Barella, che dovrebbe partire da titolare.

SEGUI IL LIVE DI CAGLIARI-JUVENTUS SUL CORRIERE DELLO SPORT

PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Van der Wiel, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Sau, Pavoletti. All. Lopez.

JUVENTUS (4-3-2-1): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Higuain. All. Allegri.

DOVE VEDERLA IN TV - La partita sarà visibile su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Premium Sport