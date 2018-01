Juventus: Benatia, Pjanic e Matuidi si allenano con un coach d'eccezione

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Ha fatto sudare sportivi di ogni genere, oltre che attori. Coach Meddy Dubai, così si fa chiamare, in questi giorni ha tre juventini tra le mani. Benatia, Pjanic e Matuidi, in vacanza negli Emirati, si sono infatti rivolti a lui per non perdere brillantezza e condizione fisica durante le vacanze per la sosta del campionato. Allegri ha concesso alla squadra ben 9 giorni liberi e c'è chi, come il difensore e i due centrocampisti, ha scelto Dubai come meta di relax. Viaggio in limousine fino al Fairmont The Palm, albergo di lusso dell'isola artificiale costruita nel Golfo Persico. Poi sotto con gli esercizi, alcuni davvero particolari...