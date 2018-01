Marotta: Sarri, parole inutili. De Vrij e Balotelli alla Juve? No

L'ad bianconero sulla dichiarazione del tecnico del Napoli su Politano: «Il Sassuolo è una società solida, credo di interpretare le loro volontà se non lo hanno ceduto non hanno necessità di farlo»

TORINO - A pochi minuti dalla sfida tra Juventus e Genoa, l'amministratore delegato bianconero, Giuseppe Marotta, risponde alla battuta di Sarri su Politano: «La risposta è la stessa. Il Sassuolo - aggiunge ai microfoni di Premium Sport - è una società solida, credo di interpretare le loro volontà se non lo hanno ceduto non hanno necessità di farlo. Non c’entro niente, quello che ha detto Sarri è inutile».

MERCATO - Sul mercato sembra avere le idee chiare, soprattutto in merito alle voci circolate quest'oggi su Mario Balotelli: «C’è affetto e stima per questo ragazzo, ma è una notizia da fantacalcio, una bufala. Quello di Mario è un profilo che non occorre alla Juventus». E chiude anche il capitolo De Vrij che a giorni rinnoverà il contratto con la Lazio: «Anche lui non è un nostro obiettivo». Su Emre Can, invece, non ci sono novità ma resta sempre un obiettivo: «L’interesse è chiaro: vogliamo tentare di portarlo con noi, ma non è detto che ci riusciremo perché al momento ha un contratto con il Liverpool, potrebbe rinnovarlo e oltretutto ci sono altre squadre su di lui».