Juventus, Allegri sorride: Buffon, Alex Sandro e Khedira in gruppo

TORINO - La Juventus è tornata ad allenarsi in vista della trasferta di campionato contro il Chievo Verona, in programma sabato sera al "Bentegodi". Chi è il miglior allenatore del mondo? Ecco la top 10! I ragazzi di Allegri si sono cimentati nel lavoro con il pallone, tra esercizi su controllo, possesso palla e conclusione. E la grande notizia per il tecnico bianconero è il rientro in gruppo di Buffon, Alex Sandro e Khedira. Matuidi e Marchisio, invece, hanno svolto lavoro personalizzato mentre Höwedes, Dybala e Cuadrado hanno continuato il programma di recupero. Domani la squadra bianconera si ritroverà al Training Center di Vinovo per un'allenamento mattutino.

