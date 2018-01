Juventus, per Cuadrado è il giorno della verità

Il colombiano vola in Germania per capire l'entità del suo infortunio: in caso di operazione, si potrebbe intervenire nel rush finale del mercato per sostituirlo

ROMA – Occhi su Cuadrado. È il giorno della verità per il colombiano che si recherà in Germania per un consulto specialistico per capire se dovrà essere operato, o meno, a causa della pubalgia. La questione non è da poco perché l'intervento chirurgico avrebbe ripercussioni serie sulla stagione della Juve, che perderebbe così per molto tempo l'attaccante. Le conseguenze potrebbero esserci anche sul mercato perché, in caso di assenza prolungata, i bianconeri potrebbero decidere di intervenire nel rush finale delle trattative e tentare l'affondo per un esterno d'attacco: Politano, sul quale c'è forte il Napoli, Deulofeu, o Carrasco, definito però «ipotesi fantasiosa» da Marotta.

