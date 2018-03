Matuidi: «Ho chiesto io di lasciare il Psg per andare alla Juventus»

Il centrocampista francese: «Quando ero a Parigi arrivavo in ritardo in palestra, a Torino invece ti vengono a prendere a casa!»

TORINO - «Ho chiesto io di lasciare il Psg perché volevo tentare una nuova esperienza». Parola di Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, che ha parlato al programma televisivo Canal Football Club. «Penso che la mia scelta di venire in Italia abbia fatto comodo anche al club parigino, che ha avuto la possibilità di far giocare di più Rabiot. Io rispetto a prima mi sento fisicamente più forte», ha proseguito Matuidi che ha poi svelato un aneddoto per far capire al meglio il mondo Juve: «Quando ero a Parigi a volte non andavo in palestra. A Torino, invece, se fai cinque minuti di ritardo ti vengono a prendere».