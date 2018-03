Juventus, Matuidi e Benatia: «Abbiamo tutto per battere il Real Madrid»

ROMA - Per la Juventus "eliminare il Real Madrid sarà difficile, ma abbiamo tutto per farcela". Blaise Matuidi affronta anche l'argomento Juventus dopo la sconfitta della Francia in amichevole con la Colombia per 3-2: "Una partita molto importante per noi, lo sappiamo - ha spiegato il centrocampista francese nel post partita -, sono i campioni d'Europa in carica. Ma sappiamo che possiamo creare loro dei problemi e faremo di tutto all'andata a Torino: giochiamo in casa, daremo tutto".

SOLD OUT - Poche ore di fase di vendita riservata agli Juventus Member e i biglietti per l'andata dei quarti di Champions contro il Real Madrid, in programma il 3 aprile alle 20.45, sono andati esauriti. Ogni singolo seggiolino dell'Allianz Stadium, fa sapere la società bianconera, sarà occupato.

MANDZUKIC RIENTRA - Nel frattempo Mario Mandzukic ha lasciato il ritiro della Croazia dopo l'amichevole di Miami, negli Stati Uniti, persa contro il Perù. Con lui rientrano in Italia, liberati dal ct Dalic, anche gli interisti Perisic e Brozovic e il milanista Kalinic. Non parteciperanno all'amichevole con il Messico a Dallas neanche Modric e Subasic.