Mandzukic già a Vinovo, ora la Juventus "aspetta" Chiellini e Alex Sandro

Il croato è rientrato in anticipo dagli Stati Uniti dove era impegnato con la Corazia, mentre il difensore punta il Milan e il terzino spera di recuperare per il Real Madrid

ROMA - Buone notizie per Massimiliano Allegri, che dopo aver ricevuto la 'Panchina d'Oro' a Coverciano può riabbracciare anche Mario Mandzukic. Nella Juventus che ha ripreso oggi la preparazione in vista della sfida contro il Milan in programma sabato sera all'Allianz Stadium di Torino, sono infatti ancora assenti quasi tutti i Nazionali ma al 'Training Center' di Vinovo si è rivisto almeno l'attaccante croato, liberato in anticipo dagli impegni internazionali della sua Croazia che sabato ha affrontato in amichevole il Perù negli Stati Uniti. Panchina d'Oro, Allegri spodesta Sarri e Juventus-Napoli si riaccende sul web L'appuntamento con Allegri però è solo rimandato, perché l'allenatore oggi era assente giustificato proprio perché andato a Coverciano a ritirare il prestigioso riconoscimento assegnatogli dai colleghi. «I bianconeri - si legge sul sito ufficiale del club - si sono dedicati ad una seduta a base di esercizi di atletica e tecnica per darsi quindi appuntamento a domani per un nuovo allenamento, questa volta in programma al mattino».

Panchina d'Oro ad Allegri. Poi Gasperini e Sarri



CHIELLINI E ALEX SANDRO - Questa sarà una settimana importante per il tecnico bianconero, che cercherà di capire quali sono le condizioni di Giorgio Chiellini e di Alex Sandro: i due stanno recuperando dai rispettivi infortuni con l'obiettivo di essere presente martedì 3 aprile quando a Torino i bianconeri affronteranno il Real Madrid nell'andata dei quarti di finale di Champions League anche se Chiellini potrebbe farcela gia' per la gara di sabato contro i rossoneri di Gennaro Gattuso. Durante la seduta odierna, i bianconeri si sono dedicati ad un lavoro atletico e tecnico. Domani la squadra tornerà in campo al mattino.