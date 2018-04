Juventus, Pjanic torna titolare. Marchisio non convocato

VINOVO - La Juventus ha svolto nel pomeriggio l'allenamento di rifinitura in vista della gara interna di domani sera contro il Napoli ma, come confermato in conferenza stampa, il tecnico Massimiliano Allegri prenderà le decisioni su modulo e formazione titolare solamente domani mattina: 4-3-3 o 4-2-3-1 le alternative tattiche che l'allenatore sta valutando. Buffon in porta, in difesa ballottaggio Howedes-Barzagli a destra, Benatia e Chiellini saranno i due centrali mentre a sinistra Asamoah è favorito su Alex Sandro. In mezzo ci sarà il recuperato Pjanic come già anticipato dall'allenatore nella conferenza della vigilia e al suo fianco dovrebbe giocare Khedira e se sarà 4-3-3 ci sarà Matuidi. In avanti, infine, Douglas Costa, Higuain e uno tra Mandzukic e Dybala. Oltre agli infortunati De Sciglio e Sturaro, non sarà disponibile Marchisio fermato da una sindrome influenzale.

LA LISTA - Questi i convocati: Buffon, Chiellini, Benatia, Pjanic, Khedira, Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Alex Sadro, Matuidi, Barzagli, Pinsoglio Mandzukic, Howedes, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Bentanur e Bernardeschi. Probabile formazione (4-3-3): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuian, Mandzukic.