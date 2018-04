«Caos Juventus: Allegri resta fuori dallo spogliatoio». Ma lo "scoop" si è già sgonfiato

Non solo la presunta lite tra Buffon e Benatia poi smentita dal portiere: secondo "tuttojuve.net" Higuain, Dybala, Marchisio e Alex Sandro si sarebbero ribellati al tecnico dopo la gara persa con il Napoli. Ma il "Principino" non era convocato e ha visto la gara da casa

ROMA - Non si placa la bufera in casa Juventus dopo la sconfitta dello ‘Stadium’ contro il Napoli che ha riaperto la corsa scudetto riportando i partenopei a -1 dai campioni d’Italia. E se Buffon è stato costretto a smentire le voci di un suo diverbio con Benatia c’è chi - come il sito “tuttojuve.net’ - insiste nel parlare di un clima infuocato nello spogliatoio bianconero al termine della partita rivelando una serie di indiscrezioni che si sono però poi rivelate infondate, come ad esempio la presenza nello spogliatoio di Marchisio che per quella gara non era nemmeno convocato e l'ha seguita da casa.. Juventus-Napoli 0-1: Koulibaly riapre la corsa scudetto e i social si scatenano

Di seguito l’articolo integrale, a firma Sergio Vessicchio, ripreso anche da “dagospia.com”...

«Higuain, Dybala, Marchisio e Alex Sandro hanno impedito l’ingresso negli spogliatoi di Massimiliano Allegri .Il tecnico con Landucci si era portato sull’uscio dello spogliatoio ma questi 4 giocatori si gli hanno gridato contro.Ma non si è capito cosa dicessero solo le parole di Marchisio sono arrivate all’esterno. Durissime le invettive di Marchisio: “Vattene ci remi contro” avrebbe gridato il principino torinese.Lui e Dybala i più agguerriti contro il tecnico.Higuain e Alex Sandro hanno bloccato l’allenatore e lo hanno rispedito fuori.Il tutto si è verificato dopo la partita con la rabbia che schiumava dopo il goal di Koulybaly.Il tutto si è verificato dopo lo sfogo di Buffon che aveva gridato contro i compagni scatenando la reazione di Benatia che lo ha risposto a tono.Buffon ce l’aveva anche con l’allenatore il vero motivo degli scontri del dopo partita.Ora la squadra vuole fare quadrato,ha isolato l’allenatore.Per i giocatori la colpa di tutto è sua. Marchisio è scatenato contro l’allenatore e Dybala potrebbe chiedere di essere ceduto se rimane questo scadente allenatore in panchina.Un parapiglia che avrà un seguito.Allegri non pare sia gradito alla squadra.Troppi errori,troppe liti,gestione approssimativa e fatta con i piedi.Giocatori fuori posto,deprezzati e nervosi e ora con il fiato del Napoli sul collo dopo aver perso la supercoppa e la Champions League.Procuratori all’assalto di Allegri,lo ritengono responsabile del tracollo dei propri giocatori.Si proprio così i calciatori hanno paura di un loro deprezzamento e i procuratori sono sul piede di guerra.Domenica primi fischi ad Allegri allo stadium.Ormai hanno capito tutti che questo è la rovina della Juventus forse anche i coglioni del canale della Juventus ma quelli vengono pagati per fare i tifosi e i difensori di Allegri.Sulla comunicazione,come si nota,la Juventus lascia molto a desiderare».